Napoli-Como Conte oggi in conferenza stampa | data orario tv e streaming

(Di mercoledì 2 ottobre 2024) Ecco tutte le informazioni relative alla, l’, la diretta tv e lodelladi Antonio, a due giorni dalla sfida valida per la settima giornata di Serie A 2024/25 tra. I partenopei sono la squadra più in forma del campionato, e grazie ad una serie di ottimi risultati nelle ultime gare hanno raggiunto il primo posto solitario in classifica, che mancava dall’anno dello Scudetto con Spalletti. Possibili alcune domande al tecnico sullo stato di forma della squadra, su Lukaku e su McTominay, il quale ha avuto un impatto devastante sul campionato. SEGUI LA DIRETTA Ladisi terrà al centro sportivo di Castel Volturno alle ore 14.00 di mercoledì 2 ottobre, e sarà trasmessa in diretta sui canali ufficiali del club. Sportface.it garantirà gli aggiornamenti in tempo reale attraverso una diretta testuale.