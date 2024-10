Mal di testa ma davvero caffè e limone lo fanno passare come dicono tutti? Arriva la risposta definitiva

Leggi tutta la notizia su velvetmag

(Di mercoledì 2 ottobre 2024) Spesso e volentieri riemerge un trend del tutto “naturale” per alleviare il mal di, infatti, almeno una volta nella vita ci hanno consigliato di bere ilcon il, una soluzione a tratti quasi taumaturgica che aiuterebbe più di un’aspirina se si soffre di cefalee frequenti o emicranie. La domanda di rito che segue questo consiglio però rimane sempre valida: funzionao si tratta di una leggenda metropolitanatante altre? Innanzitutto è bene precisarequesto rimedio naturale venga considerato ottimale specialmente in presenza di mal diche potremmo definire “normali”, ovvero sporadici e quindi legati giusto per rendere l’idea a una giornata particolarmente stancante o ancora a un periodo particolarmente stressante.