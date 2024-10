Ma Castro non molla Santi ha recuperato C’è lui al centro

Leggi tutta la notizia su sport.quotidiano

(Di mercoledì 2 ottobre 2024) Sospiro di sollievo:agoc’è e ci sarà. Intorno alle 11.20, l’argentino è il primo a uscire dallo spogliatoio e a scendere in campo in vista dell’allenamento di rifinitura, svolto a Casteldebole. C’è e sorride, il che è un segnale. Ma ha pure un vistoso scaldamuscolo sul polpaccio sinistro, quello uscito ammaccato dalla sfida con l’Atalanta e quando nel corso del quarto d’ora di seduta aperta alla stampa vengono distribuite le pettorine ad averla in mano è Dallinga e non lui. Pretattica, evidentemente. Oppure, nella restante parte dell’allenamentoha dato le risposte che Italiano sperava di avere, perché nel prepartita il tecnico dà la notizia che tutti attendevano. "ha. Alla fine dell’ultima partita ero sorpreso, pensavo a una botta, non che fossero crampi.sta bene si è allenato e lo avremo al cento per cento".