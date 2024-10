La nuova collezione Umbro è ancora più bella di quella precedente

Leggi tutta la notizia su gqitalia

(Di mercoledì 2 ottobre 2024) Se seguite il calcio, saprete senz'altro cosa significa tifare una squadra: un mix di gioie e dolori, momenti di euforia alternati ad altri di sconforto. Ma non è così anche la vita? È stato più o meno questo il ragionamento che ha portato alla nascita dellaAutunno/Inverno 2024 di, ribattezzata Hard Times e disegnatauna volta da Slam Jam. Così come con Penalty Culture, tema e titolo della, l'eredità diuna volta sfruttata dal design team per creare un guardaroba streetwear ultra-contemporaneo.