La cerimonia per i nuovi Reggenti | Non lasceremo indietro nessuno

Leggi tutta la notizia su ilrestodelcarlino

(Di mercoledì 2 ottobre 2024) E’ la prima volta per entrambi. Francesca Civerchia e Dalibor Riccardi sono iCapitanidi San Marino. Sono entrati in carica ieri con la tradizionaledi insediamento. Che si è aperta con l’alzabandiera in Piazza della Libertà. Il corteo militare ha poi raggiunto Palazzo Valloni. Qui il saluto aicapi di Stato del nunzio apostolico monsignor Petar Rajic e il discorso di ingresso deieletti. "Ci accingiamo all’assunzione dell’Alto Mandato con emozione e determinazione – dicono iCapitani– con profondo senso dello Stato e con la volontà di essere al fianco dei nostri cittadini, di tutti i nostri cittadini, fuori e dentro i confini nazionali i quali, legittimamente, rivendicano la presenza e il sostegno di un apparato istituzionale e amministrativo moderno, efficacie e resiliente.