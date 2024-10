Joker 2 è vietato ai minori?

Leggi tutta la notizia su cinemaserietv

(Di mercoledì 2 ottobre 2024): Folie à deux, nelle sale dal 2 ottobre 2024, in Italia èaidi 14 anni, per violenza, uso di armi e contenuti sessuali: il film di Todd Philips con Joaquin Phoenix e Lady Gaga racconta il rapporto d’amore malato tra Arthur Fleck e Lee Quinzel, ispirati ai personaggi die Harley Quinn. Screen del database nulla osta film del Governo italianoD’altro canto, la MPAA, agenzia statunitense che si occupa di rilasciare i visti censura, ha classificato il film come rated R, ovveroai, per scene di violenza e brevi nudità. L’attesa per il film, dopo il successo del primo, ha già diviso il pubblico e la critica: ci sarà spazio per un ulteriore capitolo, magari dedicato ad Harley Quinn? Troppo presto per saperlo, ma sicuramente la storia di Arthur Fleck non proseguirà oltre.