Inter-Stella Rossa Inzaghi indovina le scelte! Che dati in casa – TS

(Di mercoledì 2 ottobre 2024)si è conclusa con il punteggio di 4-0: è la prima vittoria per gli uomini di Simonein questa Champions League, con lein termini di turnover del piacentino che hanno pagato. LA STRATEGIA – L’batte laper 4-0 e inizia a muovere la sua classifica nella Champions League 2024-2025. La squadra allenata da Simonesi presenta alla sfida con i serbi con una coppia inedita, in attacco, composta da Mehdi Taremi e Marko Arnautovic. Una scelta che ha causato delle perplessità nell’ambiente nerazzurro, ma che alla fine si è rivelatata considerando che entrambi siano anin gol nel corso dell’incontro. Nel secondo tempo i nerazzurri hanno dilagato, sfruttando una serie di disattenzione difensive degli avversari e dando prova di ciò che sono in grado di offrire grazie alle loro qualità.