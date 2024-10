Inchiesta ultrà a Beretta interessavano solo i soldi | Dello striscione non me ne frega un c…

Leggi tutta la notizia su lettera43

(Di mercoledì 2 ottobre 2024) Fede calcistica? No, tutto alscopo di fare più. L’intero sistema messo in piedi dai capidell’Inter, ed emerso grazie all’della Procura di Milano che ha portato all’arresto di 19 membri della tifoseria nerazzurra e di quella del Milan, si è basato per anni sulla sete di denaro. Lo hanno confermato le parole di Andrea, pronunciate durante alcune conversazioni intercettate con Renato Bosetti. Come riportato all’interno dell’ordinanza cautelare emessa dal gip Domenico Santoro, già in una conversazione del 27 ottobre 2019ha affermato: «Non faccio le cose per lo, a me non me neun emerito c». Parole che hanno trovato la pronta risposta di Bosetti: «Nessuno lavora per il popolo». E la contro-risposta: «Volete andare in curva a cantare Bella Ciao? A me non interessa, capito?».