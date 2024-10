I super yacht al di là delle mode Codecasa una storia di 200 anni

Leggi tutta la notizia su quotidiano

(Di mercoledì 2 ottobre 2024) VIAREGGIO La formula “segreta“ e vincente nel costruireda favola è tutta nello stile sobrio e concreto con cui Fulvioda sempre si presenta: "Sono cresciuto in cantiere dove ho imparato il mestiere, ho faticato, sono stato a bordo ogni giorno e tutt’oggi sono il primo ad arrivare in azienda e l’ultimo a uscire. Come dico ai dipendenti:siamo una famiglia allargata". La sua è un’attività imprenditoriale molto speciale ricca di successi e diunici, commissionati dai più noti personaggi italiani e stranieri: "Abbiamo clienti di tutto rispetto e personaggi di fama internazionale. La maggior parte di essi sono fidelizzati, e questo ci fa onore.