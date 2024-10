Furto con spaccata Vetrine in frantumi con una mazza di notte Migliaia di euro di danni

Leggi tutta la notizia su lanazione

(Di mercoledì 2 ottobre 2024)conma stavolta l’autore o gli autori non hanno usato il tombino "bensì una grossada cantiere". Ad andare insono state duedell’elegante negozio di abbigliamento maschile Eredi Vincenti in pieno Corso Italia. Il proprietario, l’imprenditore molto noto a Pisa e Lucca, Francesco Mezzolla è ancora scioccato quasi ormai rassegnato. Aveva già subito due anni fa unsimile il tutto in una zona che dovrebbe essere super vigilata almeno dalle tante telecamere (pubbliche e private) presenti nella centralissima Corso Italia. Tutta la merce, a parte un paio di scarpe (spaiate) è stata trafugata. "C’era un giubbotto dal valore di oltre tremila": dice Mezzolla. E poi maglioni, piumini, pantaloni tutti rigorosamente di marche di sartoria o di piccole e preziose marche di abbigliamento maschile, tutti capi della nuova collezione autunno invernale.