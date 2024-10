Dengue infezioni fuori controllo Fano diventa un caso nazionale

Leggi tutta la notizia su ilrestodelcarlino

(Di mercoledì 2 ottobre 2024) di Anna Marchetti: per il virologo Roberto Burioni la "situazione è", per l’infettivologo Matteo Bassetti (foto) "serve un lavoro di sorveglianza per evitare che il focolaio si allarghi". L’aumento dei casi dell’infezione virale trasmessa attraverso la puntura della zanzara tigre sta attirando sul’attenzione di virologi e infettivologi nazionali. "La prima cosa da capire – afferma Matteo Bassetti, direttore delle Malattie infettive del Policlinico San Martino di Genova – è quanta gente sia stata contagiata realmente perché i 102 casi potrebbero essere la punta di un iceberg. Sarebbe utile uno screening da parte di Ast per avere un quadro preciso delle persone venute in contatto con il virus".