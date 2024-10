Davide Donadei il siparietto h0t con l’ex Pupa Nicole Di Mario a The Social Home | Alla mia ragazza non farà piacere!

Leggi tutta la notizia su isaechia

(Di mercoledì 2 ottobre 2024) Ha preso finalmente il via la prima edizione di The, il web reality che annovera tra i suoi protagonistiVippone Gianluca Costantino, Gabriela Chieffo e Giuseppe Ferrara da Temptation Island,tronistadida Lae il Secchione eallieva di Amici Arianna Gianfelici. Proprio l’incontro tra ie le sue due ex frequentazioni, Arianna eha generato non poche scintille all’interno della casa.è stato felice di aver ritrovato la Di, con la quale c’è stata una frequentazione breve, ma che ha lasciato ad entrambi ricordi positivi, come raccontato dai diretti interessati all’interno del reality: Ho conosciuto sua mamma, sua nonna, sua sorella, siamo stati a cena insieme. Ci siamo vesti quella sera, siamo stati un po’ insieme quella sera, poi ci siamo sentiti tanto e poi piano piano fino a metà marzo.