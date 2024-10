Curiosità reali | il simpatico soprannome dato da Eugenia di York alla cugina Zara Tindall

Leggi tutta la notizia su amica

(Di mercoledì 2 ottobre 2024) C’è Kate Middleton, soprannominata dal marito «DOD», vale a dire «Duchess of Dolittle» per via della somiglianza con il personaggio cinematografico di Dolittle, tanto amante degli animali quanto lei. E il principe William, ai tempi dell’università capace di guadagnarsi, con la futura moglie, l’appellativo «Big Willy» (non vogliamo sapere perché). E ancora: Meghan Markle, il principe Harry, la regina Elisabetta. Persino re Carlo e la regina Camilla. Tutti meritevoli di avere unin famiglia (potete scoprire quale nella gallery qui sotto). Un epiteto affettuoso, intimo,o curioso. Affibbiato talvolta da un figlio, altre da un nipote, altre ancora da un fratello.