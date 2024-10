Como noleggia una barca e invade la pista degli idrovolanti | sfiorata la collisione con un aereo

Leggi tutta la notizia su ilgiorno

(Di mercoledì 2 ottobre 2024), 2 ottobre 2024 - Navigava con un natante a noleggio nel primo bacino del lago sulla, sfiorando la. La pattuglia della Sezione Acque Interne della Questura di, ieri pomeriggio ha fermato in extremis, una piccola imzione a noleggio che attraversava pericolosamente ladi decollo e atterraggiodell’Aeroclub di, mentre stava atterrando un. Portata l’imzione in una zona sicura del primo bacino, è stato avvicinato e interpellato il conducente, un uomo di 56 anni dell’Arabia Saudita, che si è giustificato dicendo di non essere stato informato dell’esistenza della, e del divieto di occuparla.