Chi era Dominique Dunne che fu uccisa dal fidanzato e cosa c’entra la maledizione di Poltergeist

(Di mercoledì 2 ottobre 2024), nata a Santa Monica il 23 novembre 1959 e morta a Los Angeles il 4 novembre 1982, era un’attrice conosciuta per il ruolo di Dana Freeling nel film. La sua carriera però, non è mai decollata, perchéfudal suo ex, John Thomas Sweeney, che se la cavò con pochi anni di carcere. L’attrice era figlia di Dominicke aveva due fratelli, Alex e Griffin, anche lui attore. Era una grande amante degli animali e spesso raccoglieva randagi in difficoltà.era la figlia di Ellen “Lenny” Griffin, che in seguito sarebbe diventata attivista, e dello scrittore e giornalista Dominick, frequentatore del jet set hollywoodiano, conosciuto per aver scritto del caso di O.J. Simpson e della storia dei fratelli Lyle ed Erik Menendez.