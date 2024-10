Cantieri sui Torrioni Restauro delle coperture | più efficienza energetica

Leggi tutta la notizia su ilrestodelcarlino

(Di mercoledì 2 ottobre 2024) A Mordano è stato approvato con delibera di giunta il progetto di fattibilità tecnico economica dei lavori di efficientamento energetico della sala di lettura comunale e dei duesimbolo del centro storico. Un primo stralcio di lavori, legati al, per un importo complessivo di 75 mila euro, di cui 50mila in arrivo da contributi statali e la restante parte dalle casse del municipio. Il progetto esecutivoopere è stato predisposto dall’architetto Raffaella Manaresi con studio ad Imola. "Si tratta della prima parte di un percorso più ampio già approvato dalla Soprintendenza con autorizzazione a procedere per i prossimi cinque anni – spiega il sindaco Nicola Tassinari -.