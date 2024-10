Bavaglio sulle ordinanze Fnsi | Mai chiesto dall’Ue Anm | Non tutela la presunzione di innocenza Le audizioni alla Camera

Leggi tutta la notizia su ilfattoquotidiano

(Di mercoledì 2 ottobre 2024) Non solo la norma “non è in linea con la direttiva Ue” e “ostacola la corretta informazione“, ma solo “la pubblicazione dell’ordinanza, e non la sintesi dei suoi contenuti che può essere distorta, è utile are ladi“. Associazione nazionale dei magistrati e Federazione nazionale della stampa italiana hanno detto la loro in audizione davantiCommissione Giustizia dellanell’ambito dell’esame del: lo schema di decreto legislativo, varato dal Consiglio dei ministri, che vieta la pubblicazione testuale delledi arresto, inserita da un emendamento del deputato di Azione Enrico Costa, votato anche da Italia viva e dalle forze di maggioranza.