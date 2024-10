Baronissi la Sindaca Anna Petta | Approvata la delibera per sostenere il referendum contro l’autonomia differenziata

Leggi tutta la notizia su zon

(Di mercoledì 2 ottobre 2024) “Il Consiglio Comunale diha approvato unafondamentale per la nostra comunità, che sancisce il nostro impegno ala campagna referendaria per abrogare la legge sul, introdotta con la “legge Calderoli”. Questa riforma prevede il trasferimento di competenze dallo Stato alle Regioni e rappresenta una minaccia seria per l’unità del nostro Paese. Siamo consapevoli chepotrebbe aumentare le disuguaglianze e creare disparità salariali tra le Regioni. Non possiamo permettere che il nostro Paese si divida in un’Italia a due velocità, dove il Sud e le aree svantaggiate siano ulteriormente penalizzati. Questo provvedimento rischia di indebolire il mercato del lavoro e di compromettere i diritti fondamentali dei cittadini.