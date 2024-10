Amici iconica ex ballerina è diventata mamma per la terza volta | È nata Costanza!

Leggi tutta la notizia su isaechia

(Di mercoledì 2 ottobre 2024) Un’amatissima exdel talentcondotto da Maria de Filippi ha annunciato sui social di essereper la! Si tratta di Susy Fuccillo, exdinell’edizione 2007, e oggi imprenditrice, aveva rivelato qualche mese fa su Instagram di essere incinta del suo terzo figlio. La notizia era stata accompagda una dolce foto in cui Susy posa accanto al marito e alle loro due figlie, Cristiana e Giordana, con il pancione in primo piano. Nella didascalia del post, Susy aveva raccontato il momento in cui aveva scoperto la gravidanza, confessando che l’emozione iniziale è stata di sorpresa: La vita mi ha insegnato che decide lei come sorprenderti Sono incinta! Non sono ancora pronta! Eri un desiderio dentro la mia anima. Inaspettatamente, saremo felici ed emozionati di accogliere una nuova Vita nella nostra famiglia.