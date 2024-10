Amici | i nuovi allievi ricevono i primi compiti Una sorpresa per Vybes

Leggi tutta la notizia su 361magazine

(Di mercoledì 2 ottobre 2024)daytime di mercoledì 2 ottobre:riceve la primadai suoi familiari. La reazione dell’allievo, questo pomeriggio è andato in onda un nuovo appuntamento con il daytime. La classe ormai si è formata e istanno scegliendo i prof che li seguiranno per tutta la durata della loro permanenza all’interno del programma. Il ballerino Gabriele riceve il primo compito dalla Maestra Celentano. Dopo aver visionato dallo schermo la coreografia che dovrà preparare, Gabriele chiacchierando con gli altri alunni dichiara: “Non dico che voglio fare solo quello che so fare, altrimenti mi sento sminuito, e preso di mira”.