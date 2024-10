Alla scoperta dell’entroterra con il Touring club

Leggi tutta la notizia su ilrestodelcarlino

(Di mercoledì 2 ottobre 2024) Caccia al tesoro enogastronomica a Montelupone, musicale a Camerino e due eventi in costume d’epoca tradizionale a San Ginesio e Visso. Domenica diversi borghi della provincia, tra cui Morrovalle, San Severino e Valfornace, si tingono di arancione con l’iniziativa delitaliano (Tci),delle eccellenze. A San Ginesio la caccia al tesoro è in costume storico: il ritrovo è all’ufficio turistico di via Matteotti (loggiato dei Lumi) dalle 10 alle 12 e dalle 16 alle 18.30. A Montelupone ritrovo all’ufficio del turista dalle 15 alle 19 per una caccia a colpi di tipicità. Stesso orario per Camerino, con partenza dal Sottocorte Village (in collaborazione con Adesso Musica, Gmi Camerino e Musicamdo). Prevista una merenda "Arancione & Musica".