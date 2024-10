Adamant una scommessa di nome Tio | A Gorizia un assaggio del nostro valore

Leggi tutta la notizia su sport.quotidiano

(Di mercoledì 2 ottobre 2024) Uno dei punti di forza dell’, sabato scorso a, è stato certamente l’atletismo dei lunghi, col trio Yarbanga-Sackey-Tio a dominare la lotta nel pitturato. Proprio quest’ultimo, classe 2003 reduce da un’esperienza a Collegno, è tra i più attenzionati dagli appassionati biancazzurri, che lo hanno apprezzato nella preseason per l’esplosività e la freschezza messi in mostra. "Sono estremamente contento del risultato che abbiamo portato a casa sabato sera – le parole di Tio –, è tutto frutto del lavoro che abbiamo fatto in queste settimane durante gli allenamenti. Non sono sorpreso della vittoria, sappiamo quanto lavoro c’è stato dietro, sicuramente lo scarto è stato molto ampio ma sta a dimostrare che siamo sulla buona strada e stiamo facendo le cose nel modo giusto.