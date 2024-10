Uomini e Donne Puntata Di Oggi | Francesca Sorrentino Svela Di Soffrire Di Ansia!

Leggi tutta la notizia su uominiedonnenews

(Di martedì 1 ottobre 2024)diin lacrime ammette di essere ansiosa per il percorso nel programma e viene rassicurata dai corteggiatori. Spazio poi anche al Trono Over! Nellaquotidiana di, si è parlato di nuovo di Sabrina e Gabriele, ma al centro dell’attenzione c’è stato anche il Trono Classico.ha rivelato di essere ansiosa ed ha parlato di questo problema che sta affrontando.di: ancora polemiche tra Sabrina e Gabriele! Lasi apre ripartendo da Martina che stava iniziando a conoscere dei corteggiatori. La tronista sottolinea che hanno preso male le sue parole all’inizio, quando ha detto che non le piaceva nessuno, ma non intendeva dire che fossero dei brutti ragazzi ma che semplicemente nessuno rispecchiava il suo prototipo.