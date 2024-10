Tampona violentemente con l’auto un’altra vettura facendola sbattere contro il guardrail; è ubriaco Denunciato in provincia di Latina

Leggi tutta la notizia su dayitalianews

(Di martedì 1 ottobre 2024) Un uomo di 37 anni, di nazionalità romena e residente a Fondi, è stato deferito in stato di libertà dopo aver causato un incidente stradale lo scorso 30 luglio. Il 37enne, mentre percorreva una via del centro città con la propria auto, hato, spingendolaun guard-rail dove si è arrestata. L’incidente, che ha destato preoccupazione per la dinamica e la violenza dell’impatto, ha visto l’intervento immediato delle forze dell’ordine. Intervento dei Carabinieri ello Alcolemico I Carabinieri della Tenenza di Fondi sono intervenuti prontamente sul luogo del sinistro per effettuare i rilievi del caso e garantire la sicurezza della strada. Durante illlo, l’uomo è apparso in stato di alterazione, spingendo gli agenti a sottoporlo a un accertamento alcolemico presso una struttura sanitaria.