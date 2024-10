Strada pericolosa anche a piedi

Leggi tutta la notizia su ilrestodelcarlino

(Di martedì 1 ottobre 2024) Non usa mezze parole nel bollare come incomprensibile e grave l’assenza di attenzione che i sindaci del passato, Fiordomo e Bravi, e quello attuale, Pepa, hanno riservato allo stato delle strade di Chiarino, peggiorate e non più percorribili con i normali mezzi di trasporto dopo le abbondanti piogge di metà settembre. La denuncia è del biologo Emanuele Giorgini che abita lungoCanepina, adiacente al fosso San Giuseppe, zona Contrada Chiarino.