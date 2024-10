Sport in lutto addio a una vera leggenda | aveva 83 anni

Leggi tutta la notizia su tvzap

(Di martedì 1 ottobre 2024)ina una83nel mondo delloal tre volte vincitore delle World Series con i Cincinnati Reds, un idolo per tanti appassionati di baseball che non l’hanno mai dimenticato anche dopo lo scandalo delle scommesse che l’travolto.83. ( dopo le foto) Leggi anche: Barbara D’Urso, la famiglia si allarga: il tenero annuncio dell’ex conduttrice Mediaset (VIDEO) Leggi anche: “Vergognatevi”: Beatrice Luzzi, dopo l’ultimo saluto esplode la buferaina una83per sempre a Pete Rose, leader di successi in carriera nel baseball. Stephanie Wheatley, portavoce della contea di Clark in Nevada, ha confermato la scomparsa del 83enne.