Scuole chiuse domani a Molinella | elementari e medie senz’acqua

Leggi tutta la notizia su ilrestodelcarlino

(Di martedì 1 ottobre 2024)(Bologna), 1 ottobre 2024 – Niente scuola per i bimbi dellee per i ragazzi delle. Il giorno di vacanza extra (che farà piacere agli scolari ma meno alle loro famiglie alle prese con la necessità di gestire i figli) è dovuto a un guasto alla rete idrica, che si verificato ieri. Oggi l’ufficio ambiente ha inviato un operaio a scuola, assieme a una ditta locale che ha effettuato il sopralluogo con la strumentazione che aveva a disposizione. Ma, vista l’entità del problema, è stato necessario contattare una ditta specializzata di Bologna: servivano, infatti, ulteriori strumenti per individuare l’origine della perdita. Gli operai della ditta specializzata hanno lavorato tutto il giorno, ma il problema non è ancora stato risolto.