Scelte sciagurate hanno annullato tutto il servizio sanitario

Leggi tutta la notizia su lanazione

(Di martedì 1 ottobre 2024) Il pensionamento del dottor Stefano Brizzi e la scomparsa dell’ambulatorio pediatricoriaperto la ferita della sanità che, nella popolazione della Montagna, non si rimargina. A prendere posizione oggi è la Cisl. "La Cisl della Montagna Pistoiese – si legge – è oramai da decenni che, con il proprio impegno, cerca di trovare le soluzioni ai molteplici problemi della sanità. Purtroppo negli anni abbiamo assistito acheportato ad annullareilsul nostro territorio. L’Assessore alla Sanità della Regione Toscana Simone Bezzini – rileva amaramente il sindacato – è convinto che in Toscana si può contare su una assistenza rapida ed efficace nello spirito di una sanità pubblica diffusa che non lascia indietro nessuno.