Quale fu il verdetto del processo di Norimberga?

(Di martedì 1 ottobre 2024) Con ildi, emesso il 1 ottobre 1946, dodici criminali di guerra nazisti vengono condannati a morte per impiccagione. Altri tre ottengono l’ergastolo, mentre gli ultimi quattro scontano pene più brevi, dai dieci ai venti anni di reclusione. A salire sul banco degli imputati alla fine della Seconda Guerra Mondiale sono stati i maggiori responsabili degli atroci criminali di guerra perpetrati dal governo di Hitler durante il conflitto. In modo particolare ad essere preso in considerazione è il loro diretto intervento nell’organizzazione e realizzazione della persecuzione razziale ai danni degli ebrei. A giudicarli, poi, una Corte composta dai quattro paesi vincitori del conflitto: Gran Bretagna, Francia, Stati Uniti e Unione Sovietica. Ognuno di loro ha fornito un rappresentate per il ruolo di giudice, sostituto e procuratore.