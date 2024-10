Parthenope | il trailer del film scritto e diretto da Paolo Sorrentino in sala dal 24 ottobre

Leggi tutta la notizia su nerdpool

(Di martedì 1 ottobre 2024) È da oggi disponibile ilufficiale didal Premio Oscar®. Il, che ha già riscosso un grande successo durante la settimana delle anteprime di mezzanotte, uscirà al cinema dal 24con Piper. Presentato in Concorso al Festival di Cannes, ilracconta la vita didal 1950 a oggi. Un’epopea femminile senza eroismi, guidata dal desiderio di libertà, dall’amore per Napoli e dai sentimenti imprevedibili, a volte dolorosi, che però ti fanno ripartire. La giovinezza spensierata a Capri e la sua inevitabile fine, segnata, come tutte le giovinezze, dalla brevità. Accanto alla protagonista, i napoletani: disillusi e vitali, ironici e dagli sguardi stanchi. La vita scorre, portando con sé tutte le emozioni umane, mentre Napoli, affascinante e crudele, ammalia e ferisce.