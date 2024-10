Papa Francesco | I medici che praticano l’aborto? Sono sicari Arriva la replica dura dei dottori | Applichiamo la legge

Leggi tutta la notizia su dayitalianews

(Di martedì 1 ottobre 2024) Il viaggio diin Belgio non è passato certo inosservato, sia per il “mea culpa” a nome della Chiesa per i tanti casi di abusi sui bambini, sia per le sue dichiarazioni molto forti sul, definito un “omicidio”, e suiche lo, definiti “”. Parole sferzanti e taglienti, che hanno provocato un vero terremoto sociale e politico con l’insurrezione deiche hanno rifiutato l’etichetta di “”, assassini che uccidono su commissione per un compenso economico. La risposta di Filippo Anelli a: “Operiamo nel rispetto della dignità umana e secondo la” Le parole del pontefice, come era prevedibile, hanno creato un forte scompiglio nell’ordine deie laè stata affidata a Filippo Anelli, presidente della FNOMCeO (Federazione nazionale degli Ordini deiChirurghi e degli Odontoiatri).