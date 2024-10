Ogni anno una partita amichevole benefica

Leggi tutta la notizia su lanazione

(Di martedì 1 ottobre 2024) "L’accordo firmato – ha detto il rettore Zucchi – non ha analoghi in Italia e non si limita alla concessione di un impianto sportivo, ma prevede anche l’attivazione di una borsa di studio a favore di studenti o laureati del nostro Ateneo in corsi di studio legati all’attività sportiva. Oltre ad offrire la possibilità,, a sei nostri studenti, di effettuare tirocini presso il Pisa Sporting Club. Abbiamo previsto, inoltre, anche l’organizzazione, con cadenza annuale, di unacon una rappresentativa della comunità universitaria, il cui ricavato sarà poi devoluto ad un ente o associazione con scopi benefici scelto dalle parti".