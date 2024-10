Mondadori Media finalizza l’acquisizione del 51 per cento di Fatto in casa da Benedetta

Leggi tutta la notizia su lettera43

(Di martedì 1 ottobre 2024) Il Gruppoha perfezionato, tramitedel 51 perdel capitale sociale diindaSrl (già Waimea Srl), titolare di tutti diritti di proprietà intellettuale e di sfruttamento economico dell’immagine diRossi nonché di tutti gli asset social e della relativa library di contenuti. L’offerta vincolante era stata sottoscritta e comunicata il 22 luglio e si inserisce in una strategia mirata a consolidare il ruolo dicome leader multile nel food & cooking. Il prezzo del, corrisposto interamente per cassa, è pari a 6,9 milioni di euro e riflette un enterprise value per il 100 perdella società, su base cash & debt free, di 13,5 milioni di euro.