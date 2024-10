Messina-Benevento designato l’arbitro della sfida del Franco Scoglio

Leggi tutta la notizia su anteprima24

(Di martedì 1 ottobre 2024) Tempo di lettura: < 1 minutoSarà il giovane fischietto emiliano Edoardo Gianquinto, 29 anni, al suo terzo anno nella Can di Serie C a dirigere domenica pomeriggioin programma al "". Si tratta, come detto, di un direttore di gara estremamente giovane ma che gode già di grande fiducia in ambito arbitrale. Non ha nessun precedente con la Strega mentre la settimana scorsa ha diretto il match perso 3-0 dalla Primavera dela Frosinone. Per la partita di domenica, Gianquinto sarà coadiuvato dagli assistenti Vincenzo Andreano di Foggia ed Emanuele Bracaccini di Macerata; il quarto ufficiale sarà Pietro Marinoni di Lodi.