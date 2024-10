LIVE Louis Vuitton Cup 2024 in DIRETTA | Luna Rossa più forte di tutto! Imbarca acqua ripara la barca e batte Ineos | 4-4!

Leggi tutta la notizia su oasport

(Di martedì 1 ottobre 2024) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LAIL VIDEO DELL’INCIDENTE DI16.05 Grazie per averci seguito, amici di OA Sport. Domani si va avanti. Noi siamo pronti, non vediamo l’ora. Un saluto sportivo e buon proseguimento di serata. 16.03 Per quello che conta (non ci prendono MAI), domani previsti 6-16 nodi (che poi cosa vuol dire fare una previsione con un range di ben 10 nodi?). Poi magari alla fine saranno 24 nodi come oggiPrendiamo quello che viene, ormai si deve solo lottare. Fino alla fine! Feriti, ma non vinti! 16.00 Siamo 4-4, amici di OA Sport. Domani (mercoledì 2 ottobre) si torna inper gara-9 e gara-10 alle 14.10 e alle 15.15. Cosa chiediamo? Chenon abbia più problemi di affidabilità. Solo quello. 15.59ha navigato però ben 1,1 km in meno rispetto a. Un dato non di poco conto. 15.