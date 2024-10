LIVE Inter-Stella Rossa 1-0 | inizia la ripresa con zero cambi

Leggi tutta la notizia su inter-news

(Di martedì 1 ottobre 2024)è il match valido per la seconda giornata della Champions League 2024-2025: segui l’eventocon la cronaca testuale a cura di-News.it. L’di Simone Inzaghi sfida laallenata da Vladan Milojevic. Il fischio d’inizio è previsto alle 21.00, si gioca allo stadio San Siro di Milano.1-0 – PREMI F5 O AGGIORNA L’APP PER RICARICARE 22.02LA22.01stanno per rientrare in campo. Nessuno né lato nerazzurro né serbo. Il primo tempo a San Siro finisce a favore dell’, grazie alla perla di Hakan Calhanoglu su punizione. Nerazzurri padroni del gioco, ma qualche spreco sotto porta. 45’+2: FINISCE IL PRIMO TEMPO 45? Elsnik devia il pallone sul cross di Olayinka, fortunatamente il centrocampista dellacolpisce male.