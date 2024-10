Le ingerenze di mercato Skriniar al bar con Ferdico Lucci voleva mister Conte

Leggi tutta la notizia su ilgiorno

(Di martedì 1 ottobre 2024) L’indagine della Squadra mobile che si è chiusa ieri con 19 arresti non offre soltanto uno sconcertante spaccato degli affari illeciti dei ras delle curve. Di più: racconta pure dei legami che riescono a instaurare con calciatori e personaggi dello spettacolo, della rete di contatti che sono in grado di mettere in piedi dalla loro posizione privilegiata. Prendete Marcoe Mauro Nepi, rispettivamente frontman della Nord dopo la morte di Boiocchi e storico vocalist del secondo anello verde. Nel primo pomeriggio del 24 gennaio 2023, chiamano il dirigente dell’Inter addetto a tenere i rapporti con la tifoseria e lo informano che stanno arrivando al centro sportivo di Appiano Gentile per incontrare il difensore Milan: "Ti aggiorno su una novità, ti stavo per chiamare io, c’ha chiamato il ragazzo, ci ha dato appuntamento alle 14 alla Pinetina".