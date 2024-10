La consulenza sui rischi climatici è ancora un privilegio per pochi in Italia

Leggi tutta la notizia su linkiesta

(Di martedì 1 ottobre 2024) Nel 2024 l’European environment agency (Eea) ha realizzato il primo European climate risk assessment. In breve, il rapporto esamina la gravità deiche l’Europa dovrà affrontare, denunciando l’impreparazione di governi e aziende. In più, evidenzia gli effetti della crisi ambientale sull’economia europea: come emerge dai dati elaborati dall’Eea, tra il 1980 e il 2022 gli eventi estremi legati al cambiamento del clima hanno causato seicentocinquanta miliardi di euro di perdite economiche solo negli Stati membri dell’Unione europea. La comprensione e la mitigazione delo climatico non sono mai state così cruciali non solo per i governi, ma anche per il settore privato. Infatti, i costi derivanti dalla crisi non sono certo destinati a diminuire.