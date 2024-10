Inter-Stella Rossa Primavera 4-0 pagelle | Topalovic da 8 Cocchi devastante 7 5

Leggi tutta la notizia su inter-news

(Di martedì 1 ottobre 2024) L’stravince contro lacon il risultato di 4-0. Lukasi presenta finalmente con un gol ed un assist, accompagna Matteotra i migliori in campo. Ledel match. Calligaris 6: Non deve parare mai, guarda la partita da spettatore non pagante.– DIFESA Della Mora 6.5: Sostituisce molto bene Aidoo e arriva anche al tiro due volte nel corso della partita. Ottima prestazione. Re Cecconi 6: In totale controllo della situazione, non soffre e fa tutto con estrema facilità. Maye 6.5: Cattivo e duro negliventi, alcuni suoi recuperi fanno nascere le ripartenze nerazzurre.7.5: Il gol è una firma d’autore impressionante. Ricorda Maicon sull’altra fascia, sgasa e tira un missile sotto la traversa imparabile. Un giocatore assoluto.