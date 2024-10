Il 2 ottobre ci sarà un’eclissi anulare solare | che cos’è quando e dove vederla

Leggi tutta la notizia su ilfattoquotidiano

(Di martedì 1 ottobre 2024) Alzare gli occhi al cielo, vedere il sole scontrarsi con la luna per creare l’effetto di una splendida eclissi. No, non succede tutti i giorni, ma domani, 2, sì, perché il cielo si farà nero, per pochi minuti, e si creerà un anello giallo intenso, simile al fuoco, che, sfortunatamente, si potrà ammirare solo in Sudamerica e in Oceania. Un fenomeno chiamato eclissi: il Sole, infatti,coperto dalla Luna, quasi per intero: rimarrà scoperta solo una porzione circolare, simile a un anello. L’anello di fuoco, così è chiamato per la sovrapposizione quasi perfetta tra Luna e Sole, nonnemmeno visibile per tutti gli abitanti sudamericani e oceanici. L’evento, infatti,osservabile in una zona che va dal Cile meridionale all’Antartide, con l’esclusione di Brasile e Uruguay, che riusciranno ad assistere asolo parziale del Sole.