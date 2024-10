Ieri in Campania | Spalletti dona la panda scudettata al Santobono Il Benevento fa poker e torna in vetta

Leggi tutta la notizia su anteprima24

(Di martedì 1 ottobre 2024) Tempo di lettura: 2 minutiLe notizie principali indi, lunedì 30 settembre 2024. Avellino – E’ una provincia sotto choc, quella che prega incessantemente affinché Raffaele Capolupo possa vincere la partita più importante, quella della vita. Il 35enne è rimasto coinvolto in un gravissimo incidente stradale nella serata di domenica, proprio mentre a bordo del suo scooter insieme ad un coetaneo stava raggiungendo lo Stadio Partenio per assistere alla partita di calcio. (LEGGI QUI)– La squadra di mister Auteri ha battuto (4-1) in rimonta al “Ciro Vigorito” la Juventus Next Genndo inalla classifica del girone C di Serie C. I giallorossi hanno realizzato undi reti per la terza volta di fila tra le mura amiche.