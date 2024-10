Humbert-Fils oggi in tv | orario canale e diretta streaming finale Atp Tokyo 2024

Leggi tutta la notizia su sportface

(Di martedì 1 ottobre 2024) Ugoaffronterà Arthurnelladell’ATP 500 di, torneo di scena sui campi in cemento outdoor della capitale giapponese. Sarà un derby tutto Made in France nell’atto conclusivo del torneo nipponico, che mette in palio ben 500 punti. Entrambi i giocatori stanno esprimendo un gran tennis in questi giorni, conche da sempre si trova perfettamente a suo agio su campi così veloci eche nella sua incostanza comunque dimostra di avere un talento di un certo livello. Tutti i due quest’anno sono riusciti già a vincere un titolo ATP 500 eandranno a caccia del secondo.parte sfavorito, avendo perso i quattro precedenti, l’ultimo a Montreal un paio di mesi fa. Un solo set vinto su otto giocati pernegli scontri diretti.