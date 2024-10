Genoa si riempie l’infermeria | lesione al polpaccio per Frendrup tornerà dopo la sosta

Leggi tutta la notizia su sportface

(Di martedì 1 ottobre 2024) Pessime notizie per Alberto Gilardino, tecnico del, in vista della partita di Serie A contro l’Atalanta. Alla lunga lista di infortunati – che comprende Malinovskyi, Ekuban, Messias e Badelj – si è infatti aggiunto Morten. Il centrocampista ha subito unadi primo grado aldella gamba destra e salterà la partita contro l’Atalanta, ma anche gli impegni con la Nazionale della Danimarca e forse persino la prima garala, quella contro il Bologna. Sarà rivalutatolaanche Badelj, alle prese con unadel flessore della gamba, mentre alla ripresa degli allenamenti ha effettuato dei primi test Messias, pure lui da valutare per il prossimo impegno di campionato., sialperlaSportFace.