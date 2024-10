Falsa segnalazione sull’omicidio Sharon Verezeni | indagato per calunnia Lui si difende | sono un sensitivo

Leggi tutta la notizia su ilgiorno

(Di martedì 1 ottobre 2024) Terno d’Isola (Bergamo) – Lo scorso 13 agosto fece una telefonata anonima alla biblioteca comunale di Terno d'Isola, indicando che nell'omicidio diVerzeni, avvenuto due settimane prima, era coinvolta una donna, un architetto residente a Suisio. Un'accusa infondata, mossa da un 59enne residente nel Milanese, oraperdalla procura di Bergamo, che in passato aveva avuto un contenzioso con la professionista. La telefonata anonima è stata una delle "numerose segnalazioni" - evidenzia una nota dei carabinieri di Bergamo - prese in esame dai militari nucleo investigativo, che per un mese hanno battuto ogni strada per risalire a chi aveva accoltellato a morte la 33enne a Terno d'Isola la notte tra il 29 e il 30 luglio.