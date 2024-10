E’ un 60enne pontino l’uomo legato picchiato e rapinato in casa sua

Leggi tutta la notizia su dayitalianews

(Di martedì 1 ottobre 2024) Domenica mattina di terrore per undi Aprilia, aggredito mentre si trovava nel giardino della sua abitazione. Probabilmente intento a lavorare sull’area verde,è stato attaccato alle spalle da unre mascherato. In un primo momento è stato colpito fisicamente e minacciato con una pistola, poi il bandito è stato raggiunto da un complice. I dueri, con tono deciso e senza inflessione dialettale particolare, potrebbero essere di nazionalità italiana, ma al momento non ci sono dettagli ulteriori sulla loro identità. Immobilizzato eDopo aver immobilizzato la vittima legandolo con del nastro, i banditi lo hanno costretto a indicare dove fossero custoditi i soldi. Nel corso dell’incursione hanno anche trovato e aperto una cassaforte, ma sembra che all’interno non vi fosse nulla di grande valore.