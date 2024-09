Colonie umane sulla Luna? Ecco come potrebbero sorgere

Leggi tutta la notizia su laprimapagina

(Di martedì 1 ottobre 2024) Tubi di lava che formano dei veri e propri canali sotterranei simili a grotte. Sono presentiessere impiegatibasi delle future. A confermarne l’esistenza è l’analisi guidata da Lorenzo Bruzzone, dell’Università di Trento, con Riccardo Pozzobon, dell’Università di Padova, che ha validato le rilevazioni del radar della Nasar Reconnaissance Orbiter in modo da ottenere un’interpretazione geologica convincente. Lo studio è stato pubblicatorivista specializzata Nature Astronomy. “Queste grotte sono teorizzate da oltre 50 anni – ha spiegato Bruzzone – ma è la prima volta in assoluto che ne dimostriamo l’esistenza”. I tubi o tunnel di lava sono un particolare tipo di grotta presente in alcune zone della Terrale Hawaii. Sono una sorta di lunghe gallerie sotterranee prodotte dallo scorrimento della lava.