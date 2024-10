Blackout PSN | servizi PlayStation offline da ore Sony al lavoro per risolvere RISOLTO

Leggi tutta la notizia su imiglioridififa

(Di martedì 1 ottobre 2024) AGGIORNAMENTO I Server disono tornati online. Per FC 25 se vi da un errore d’avvio potete provare a riavviare la console e/o ripristinare le licenze accedendo da “Gestione account -> ripristina licenze” News precedente: Ottobre inizia con un risveglio amaro per i giocatori, poiché idelNetwork (PSN) sono down da ormai diverse ore. Il, iniziato alle 3:00 di questa notte (1 ottobre), sta causando non pochi disagi per chi utilizza le consoleper giocare online o accedere ai contenuti digitali. La pagina ufficiale dello stato del PSN segnala interruzioni su tutti i fronti: dall’accesso agli account fino alStore, passando per giochi, social evideo.