AEW | Killswitch Luchasaurus ricoverato d’urgenza ha rischiato gravi danni ai polmoni

(Di martedì 1 ottobre 2024) Preoccupazione nell’AEW:lotta contro una gravete Il mondo del wrestling è in apprensione per le condizioni di salute di uno dei veterani dell’All Elite Wrestling (AEW)., precedentemente noto come, è statoin ospedale a causa diai, secondo quanto riportato da Sean Ross Sapp di Fightful. Il drammatico ricovero diVenerdì scorso, la moglie del lottatore mascherato ha dovuto trasportarloin ospedale dopo averlo trovato privo di sensi. La situazione si è rivelata immediatamente critica: il livello di ossigeno nel sangue diera inferiore all’80% e i medici hanno diagnosticato unate bilaterale. Secondo i rapporti, il wrestler era a “pochi giorni” dal subirepolmonari permanenti.