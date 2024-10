Addio a Neno ha dato lustro allo sport

Leggi tutta la notizia su ilrestodelcarlino

(Di martedì 1 ottobre 2024) Un’intera città in lutto per la scomparsa di Nazareno Giorgetti, per tutti più semplicemente "", educatore, dirigente e allenatore di basket e di calcio che ha cresciuto svariate di generazioni di portorecanatesi all’interno dell’oratorio Don Bosco. L’uomo aveva 84 anni e si è spento domenica sera, a causa dell’aggravarsi delle sue condizioni di salute. E ora è forte lo sgomento a Porto Recanati, visto che Nazareno era conosciuti da chiunque. Per tantissimi anni aveva lavorato come dipendente delle Ferrovie dello Stato, fra Ancona, Porto Recanati e Porto Potenza. Ma il suo nome è indubbiamente legato. All’inizio degli anni ‘60 era stato tra i fonri dell’Adriatica, la squadra di calcio composta da studenti portorecanatesi che nel 1964 vinse il titolo italiano del campionato Csi, di cui era vice allenatore.