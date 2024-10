A Elea Data Centers il premio resilienza ai DCD>LatamAwards 2024

Leggi tutta la notizia su quotidiano

(Di martedì 1 ottobre 2024), la piattaforma di asset tecnologici sostenibili con la più grande capillarità del Brasile, ha guadagnato il posto d'onore sul podio dei DCD>Latam Awards- evento di riferimento per il settore a livello mondiale - grazie alla capacità di gestione della crisi e alla solidarietà dimostrate durante le alluvioni dello scorso maggio, nello stato di Rio Grande do Sul. All'azienda fone guidal presidente, il piemontese Alessandro Lombardi, è andato ildi "Center Operations Team of The Year" per lamostrata dal team della compagnia nell'affrontare l'emergenza e la dedizione nelle iniziative adottate, in particolare, in occasione delle inondazioni che hanno flagellato Porto Alegre.